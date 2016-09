Private aktionærer stævner OW Bunker-ledelse og kapitalfond

Et retsopgør har kurs mod den tidligere direktion og bestyrelse i det krakkede olieselskab OW Bunker og kapitalfonden Altor.



En stor gruppe aktionærer, der er medlemmer af Foreningen OW Bunker-Investor, har på en generalforsamling torsdag har besluttet at stævne OW Bunker-ledelsen og Altor, der ejede OW Bunker, da olieselskabet blev børsnoteret.



"Det er rigtig godt, at vi nu får startet et retligt efterspil til dette skandaløse forløb. Det er nødvendigt med en retspraksis for, hvad ejere, ledelser og bestyrelser i et selskab kan tillade sig," siger Niels Mengel, der er bestyrelsesmedlem i Foreningen OW Bunker-Investor og formand for Dansk Aktionærforening.



Ansvar for misvisende billede



Dansk Aktionærforening har hjulpet med at starte foreningen OW Bunker-Investor, der har 4000 private aktionærer som medlemmer.



Tidligere har foreningen anmeldt krav mod konkursboet for OW Bunker, der gik konkurs i 2014.



Ifølge medlemmerne af foreningen har de stævnede parter haft kendskab til og har et ansvar for, at prospektet fra børsnoteringen ikke var i overensstemmelse med, hvordan virkeligheden så ud i olieselskabet.



For investorerne betød det, at de ikke anede, hvordan billede rent faktisk så ud, da de besluttede at investere i OW Bunker.



Principrytter med retfærdighedsans



Til sammen har foreningens medlemmer tabt ca. 316 mio. kr. på OW Bunker-konkursen.



"Det er for galt og jeg er en principrytter, så selvfølgelig vil jeg gå videre med sagen," siger Leif Kierchhoff, der købte 15.000 OW Bunker-aktier i tegningsperioden.



"Jeg er ikke gået fallit på det, men min retfærdighedsans vil gerne forfølge sagen," siger han på generalforsamlingen, hvor der var 140 tilmeldte.



Langvarig og dyr sag



Næste skridt er at finde ud af, hvor mange af foreningens medlemmer, der vil deltage i retsopgøret.



”OW Bunker har medført enorme tab for alle, som havde investeret i selskabet. Selvfølgelig kan man miste penge på at investere i enkeltaktier, men her er vi blevet solgt aktier i et selskab på falske forudsætninger. Det er helt uacceptabelt både for os som aktionærer og for tilliden til det danske aktiemarked,” siger foreningens formand Morten Schwartz Nielsen.



Det er dog ikke første gang, at OW Bunker har fået et søgsmål på nakken.



I april stævnede 26 store, institutionelle investorer - herunder pensionskasserne ATP og PFA - aktørerne i OW Bunker-sagen for 769 mio. kr.