Lundbeck skuffet og uenig i bøde på 700 mio. kr.

Lundbeck er uenig i og skuffet over, at EU-Domstolens første instans fastholder afgørelsen fra den EU-Kommission om at pålægge selskabet en bøde på 700 mio. kr.



Det skriver medicinalselskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



"Lundbeck er stærkt uenig i Kommissionens afgørelse samt i Rettens dom. Lundbecks aftaler begrænsede ikke konkurrencen, og aftalerne gik ikke videre end den beskyttelse, som allerede var fastlagt af samfundet via Lundbecks patentrettigheder."



"Lundbeck handlede transparent og i god tro i forsøget på at beskytte vores patenter," skriver selskabet i meddelelsen.



Derfor vil Lundbeck nu studere Rettens dom nærmere og derefter beslutte, hvorvidt selskabet vil anke dommen.



Bøden blev i sin tid udskrevet på grund af seks aftaler, Lundbeck indgik med fire producenter af kopimedicin i 2002 for at få dem til at forsinke deres kopier af det danske medicinalselskabs antidepressiv, Citalopram. Dermed overtrådte Lundbeck og kopiproducenterne EU's regler, der forbyder aftaler, der hindrer fri konkurrence, vurderede EU-Kommissionen.



I september 2013 ankede Lundbeck afgørelsen til Den Europæiske Unions Ret. Det skete med henblik på, at få bøden omstødt eller reduceret. Lundbeck meddelte ved den lejlighed, at selskabet mente, at afgørelsen indeholdt fejl på flere vigtige punkter.



/ritzau/FINANS