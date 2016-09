EU-dom fastholder kæmpe bøde til Lundbeck

Opdateret kl. 15.25 - Lundbeck har ulovligt betalt konkurrenter for at vente med at lancere kopimedicin efter udløb af patent, siger EU-Domstolen.



Den fastholder dermed en EU-bøde til den danske medicinalvirksomhed på 93,8 millioner euro, der svarer til 700 millioner kroner, som EU-Kommissionen idømte Lundbeck i 2013.



Det er den største EU-bøde, der nogensinde er givet til en dansk virksomhed.



Bøden blev udskrevet på grund af seks aftaler, Lundbeck indgik med fire producenter af kopimedicin i 2002 for at få dem til at forsinke deres kopier af det danske medicinalselskabs antidepressiv, Citalopram. Dermed overtrådte Lundbeck og kopiproducenterne EU's regler, der forbyder aftaler, der hindrer fri konkurrence, vurderede EU-Kommissionen.



I september 2013 ankede Lundbeck afgørelsen til Den Europæiske Unions Ret. Det skete med henblik på, at få bøden omstødt eller reduceret. Lundbeck meddelte ved den lejlighed, at selskabet mente, at afgørelsen indeholdt fejl på flere vigtige punkter.



Lundbeck skulle uanset ankesagen dog betale bøden, og det skete i tredje kvartal af 2013. Bøden har dermed også belastet Lundbecks resultat i samme år med 700 mio. kr.



Afgørelsen i Den Europæiske Unions Ret vil kunne ankes til EU-domstolen af både Lundbeck og EU-Kommissionen. Fristen for at anke er på to måneder.



Ud over Lundbeck har de generiske producenter fået opretholdt deres bøder på samlet 52,2 mio. euro.



Afgørelsen er dog faldet i domstolens første retsinstans, og Lundbeck har derfor mulighed for at anke afgørelsen.



Lundbecks aktiekurs faldt umiddelbart efter dommen med 2,5 pct. til 263,50 kr. efter at have ligget til et fald på omkring 0,5 pct. inden dommen.



