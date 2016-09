Mærsk Drilling bliver tildelt ny kontrakt - af Maersk Oil

Maersk Drilling har fået en kontrakt for jack-up-riggen Maersk Gallant hos Maersk Oil.



Kontrakten omhandler den britiske del af Nordsøen i Leadon- og James-felterne, skriver Maersk Drilling i en pressemeddelelse.



- På trods af et ekstremt udfordrende marked er jeg glad for at meddele, at Maersk Drilling stadig kan sikre kontrakter for vores boreplatforme, siger salgschef Michael Reimer i pressemeddelelsen.



Kontrakten begynder i februar 2017, og dens værdi er anslået til at være på 24 mio. dollar.



/ritzau/FINANS