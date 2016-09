Svensk-finske Telias salg af sin ejerandel i det spanske teleselskab Yoigo til det lokale selskab Masmovil er blevet godkendt af de spanske myndigheder.



Det skriver Telia på sin hjemmeside ifølge det svenske nyhedsbureau Direkt.



Telia ejede inden frasalget 76,6 pct. af aktierne. Transaktionen ventes at være gennemført i første halvdel af oktober 2016.



Yoigo har 3,3 mio. abonnenter og sidder på omkring 7 pct. af det spanske marked, hvilket sidste år gav en omsætning på omkring 6,5 mia. kr., men Telia har vurderet, at det bedste skridt er et salg.



- Frasalget af Yoigo er en vigtig milepæl i vores ambition om at øge fokus på vores forretninger i Norden og Baltikum, sagde Johan Dennelind, der er administrerende direktør for Telia, i en meddelelse i forbindelse med bekendtgørelsen af salget 21. juni.



/ritzau/FINANS