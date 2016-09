Der bliver ingen kolde kontanter tilbage til aktionærerne i Dansk Industri Invest, som tidligere har været kendt under navnet Dantherm.



Selskabets kreditorer tror ikke længere på, at der kan komme et positivt resultat ud af at afvikle virksomheden, og bestyrelsen har derfor indsendt en konkursbegæring til Retten i Viborg.



Selskabet er ikke i stand til at afbetale på sin gæld, og derfor er der ikke andre muligheder end at trække stikket.



- Bestyrelsen og direktionen har vendt alle muligheder i forsøget på at finde en løsning til fordel for selskabets aktionærer, hvilket desværre ikke har vist sig muligt, skriver selskabet.



Dansk Industri Invest, der har hjemme i Skive, har blandt andet fremstillet produkter inden for luftbehandling og kølesystemer.



Selskabet har ved flere lejligheder understreget, at der højst sandsynligt ikke ville blive penge tilovers til aktionærerne, og at en konkurs kunne blive resultatet.



I slutningen af august lød det fra selskabet, at man var i gang med at sælge datterselskaber i USA og Kina samt den tomme børsskal, som ville være tilbage efter afviklingen.



Selskabets velmagtsdage på børsen var i 2007, hvor man skulle op og betale omkring 200 kr. for en aktie. Onsdag kostede en aktie blot 1,36 kr.



