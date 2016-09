Ny iphone imponerer ikke investorerne

It-giganten Apple præsenterede onsdag en række opdaterede produkter og nye funktioner, som i det store og hele viderefører den hidtidige strategi.Teknologivirksomheden prøver dermed at målrette produkterne til at igen at antænde kundernes lyst til nye iPhones og dermed få gang i salgsvæksten og bugt med den stigende bekymring om, at innovationstempoet er aftagende. Som ventet blev iPhone 7-linjen præsenteret, hvilket omfatter kamera-opgraderinger, en hurtigere processor, længere batterilevetid og et nyt vand- og støvresistent design.Apple droppede også som ventet hovedtelefonstik for at gøre plads til andre funktioner, og samtidig introduceredes nye trådløse hovedtelefoner kaldet Airpods.- Det er den bedste iPhone, vi nogensinde har lavet, proklamerede topchef Tim Cook i vanlig Applestil over for et publikum af journalister og Apple-tilhængere. Investorerne var dog ikke helt så imponerede.- Tidligere har de præsenteret en helt ny brugeroplevelse, og det har vi ikke set i dag. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre kundernes syn på smartphones. Det kommer ikke til ændre interessen, vurderer analytiker Brian Blau fra Gartner Inc. ifølge Bloomberg News.Apple annoncerede også et nyt vandafvisende ur med GPS-tracking, en hurtigere processor og lysere skærm sammen med en iPhone-betalingsservice til det japanske marked og tilføjelsen af et Super Mario mobile-spil til App Store fra Nintendo.Apple-aktien endte med et plus på blot 0,6 pct. i onsdagen handel, hvilket giver Apple en samlet stigning i år på 3 pct. Nasdaq Composite-indekset er samtidig steget 5,5 pct./ritzau/FINANS