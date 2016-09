Relateret indhold Artikler

Aktionærerne i kriseramte Nordicom kan inden længe se frem til at modtage et tilbud på deres aktier i ejendomsselskabet, der i øjeblikket svæver mellem liv og død.



Selskabets britiske hovedaktionær, Park Street Asset Management Limited, har nemlig købt 14,64 pct. ekstra aktier og har dermed passeret en ejerandel på en tredjedel af selskabet, hvilket samtidig betyder, at der ifølge loven skal komme et tilbud på hele butikken.



Der er endnu ikke sat beløb på buddet, men det vil blive kendt inden for de næste fire uger, hvor den britiske kapitalfond vil fremsætte et tilbud, oplyste Nordicom i en meddelelse sent onsdag.



Park Street Asset Management Limited ejer nu 43,55 pct. af aktierne. Det er det islandske investeringsselskab Stodir, der har solgt sin portion aktier.



Opkøbstilbuddet kommer, i forlængelse af at selskabet og de største kreditorer tirsdag blev enige om at arbejde videre med en plan, som skal forsøge at redde selskabet.



Det er uvist, hvad det konkret kommer til at betyde for redningsplanen, såfremt Park Street Asset Management Limited får magten i selskabet.



Nordicom har haft det svært oven på finanskrisen, hvor det blev hårdt ramt af faldende priser på fast ejendom. I øjeblikket er selskabet presset af en gæld på 2,3 mia. kr. og en negativ egenkapital.



Nordicoms nedtur har været ekstremt dyr for de aktionærer, der købte aktier inden finanskrisen. I 2006 kostede en aktie en overgang omkring 500 kr., mens man tirsdag kunne nøjes med at betale 1,71 kr. for en Nordicom-aktie.



Selskabets markedsværdi er på 21 mio. kr. Seneste regnskab viste et overskud på 2,8 mio. kr. for de første seks måneder af 2016.



