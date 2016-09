Volkswagen går sammen med kinesisk bilselskab: Vil producere elbiler i Kina

Volkswagen slår pjalterne sammen med den kinesiske bilproducent Anhui Jianghuai Automobile om at bygge el- og hybridbiler i Kina. Det skriver CNN Money.



”Dette samarbejde vil ikke kun være en fordel for begge vores organisationer, men vil også have stor værdi for vores kunder, miljøet og det kinesiske samfund generelt,” siger Matthias Mueller, adm. direktør i

Volkswagen til CNN Money.



Volkswagen, der ejer 12 bilmærker herunder Audi og Porsche har allerede samarbejdsaftaler med de kinesiske bilproducenter SAIC Motor og China FAW.



Udenlandske bilproducenter må kun bygge biler i Kina, hvis de samarbejder med et lokalt firma.

Ifølge CNN Money steg Volkswagens kinesiske salg med 6,9 pct. i de første seks måneder af 2016.