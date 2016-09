Coloplast-direktør indløser aktiegevinst på knap 20 mio. kr.

Coloplasts koncerndirektør Kristian Villumsen har indløst en aktiegevinst på 19,9 mio. kr. Det er sket via transaktioner mandag og tirsdag.



Villumsen, der er direktør for Coloplasts kroniske forretning, har mandag udnyttet optioner og købt i alt 60.000 aktier i Coloplast til en afregningskurs på 172,46 kr. Det svarer til en samlet købspris på lige over 10,3 mio. kr.



Herefter er aktieposten solgt tirsdag. Det er sket til markedskurs, eller 504,08 kr. per styk, svarende til en samlet salgspris på 30,2 mio. kr.



Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.



/ritzau/FINANS