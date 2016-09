Just-Eat, der lader kunder i en stribe lande bestille mad via nettet, har en hård dag på børsen i London. Selskabet, der startede som en dansk iværksætterdrøm, står nemlig over for konkurrence af den helt grimme slags.



Det gør Just-Eat, efter internethandlens absolutte konge, Amazon, har meddelt, at selskabet starter en madleveringsservice i London. Det skriver den britiske avis The Guardian.



Amazon vil levere mad til kunder fra restauranter i flere områder af London. Er ordren over 15 pund, vil det være gratis, hvis man er medlem af Amazon Prime.



Den nyhed sender aktierne i Just-Eat ned med 3,7 procent på børsen i London, hvor selskabet blev noteret i 2014.



- Det optimistiske syn på Just-Eat er, at Amazon kun vil have en lille indflydelse på Just-Eat, fordi de fokuserer på London mere end at levere en Kebab i Barnsley på en tirsdag aften.



- Det vil kun tiden vise, men Amazon gør aldrig noget i en lille skala på langt sigt, siger aktieanalytiker ved Northern Trust Capital Markets Neil Campling.



Just-Eat blev startet i Danmark i 2000, og hjemmesiden blev åbnet for offentligheden i 2001.



Siden da voksede Just-Eat støt og fik flere og flere restauranter på listen over, hvor kunder kan købe mad til levering.



I 2011 solgte skaberen Jesper Buch Just-Eat til en stribe kapitalfonde for et stort, trecifret millionbeløb.



I 2014 blev Just-Eat så noteret på børsen i London til en markedsværdi på langt over 10 milliarder kroner.



Ved det seneste halvårsregnskab kunne Just-Eat fortælle, at selskabet er til stede på 13 markeder og omsatte for 171,6 millioner pund.



Selv med dagens fald er prisen på aktierne i Just-Eat omkring fordoblet, siden aktien kom på børsen i april 2014. Det betyder, at Just-Eat er 3,6 milliarder pund værd.



/ritzau/