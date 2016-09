Pille udfordrer Genmabs guldæg

Relateret indhold Tilføj søgeagent Genmab

Det tysk-amerikanske biotekselskab Karyopharm Theraopeutics har udviklet en pille, som er en potentiel konkurrent til Genmabs kræftmiddel Darzalex, og de første forsøgsresultater er lovende.



Hos patienter med knoglemarvskræft og fire behandlinger bag sig uden den store succes, har Karyopharms pille - kaldet Selinexor - vist resultater, der kan måle sig med Darzalex, nemlig at over 20 pct. af patienterne fik glæde af behandlingen.



Men snarere end at lade Selinexor udfordre Darzalex i et forsøg, hvor man sammenligner de to lægemidler op mod hinanden, så vil Karyopharm teste sin pille i kombination med Darzalex.



Dermed ser det ud til, at de to lægemidler nærmere bliver dansepartnere end konkurrenter.



”Det spiller godt sammen med vores hypotese om, at Darzalex bliver den nye standardbehandling i knoglemarvskræft,” skriver Yan Li, biotekanalytiker i storbanken Citi i en kommentar.



Darzalex har indtil videre vist en imponerende evne til at slå kræften ned i patienter med knoglemarvskræft. En evne der er forbedret i kombination med eksisterende behandlinger, og Citi vurderer, at det rimer godt med forventningen om, at lægemidlet vil blive kombineret i behandlingen med både eksisterende og kommende lægemidler til behandling af knoglemarvskræft.



Fortsat lang vej

Karyopharm Therapeutics vej mod en markedsføring af Selinexor er dog fortsat lang, og en ansøgning om godkendelse ventes først sendt til de amerikanske sundhedsmyndigheder midt i 2018.



”Til den tid vil Darzalex være til rådighed som første behandlingsvalg i knoglemarvskræft,” påpeger Yan Li.



Karyopharm må sandsynligvis indlede med at søge om godkendelse som femte valg i behandlingen, hvilket giver Darzalex og Genmab et solidt forspring.



Ifølge Citi vil salgsudviklingen måned for måned i Darzalex diktere kursudviklingen i Genmab. Bankens analytiker er tryg ved sit estimat om at i 2020 sælger Darzalex for 4 mia. dollar (26,5 mia. kr.)