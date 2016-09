Lønmodtagernes Garantifond vil ikke betale manglende løn til Bios-redderne. Dermed står Region Syddanmark med en regning på mindst 53 millioner kroner, skriver fyens.dk.



Det er blot et af mange udgifter til Region Syddanmark, der sendte sin ambulancedrift i udbud. Det blev vundet fra Falck af selskabet Bios, der dog i 2016 gik konkurs, fordi man ikke kunne leve op til de forpligtigelser, der var i kontrakten.



Bios, der havde svært ved at skaffe reddere, udlovede habile bonusser, genebetaling og løn.



- Lønmodtagernes Garantifond er på vej til at meddele de tidligere Bios-reddere, at man ikke vil dække manglende udbetalinger af løn og feriepenge, som redderne har til gode.



- Da regionen i forbindelse med overtagelsen besluttede at dække reddernes krav, såfremt Lønmodtagernes Garantifond ikke gjorde det, lander regningen nu på regionens bord, skriver fyens.dk og DR Fyn.



Fagforeningen 3F har udregnet, at beløbet er på samlet 53 millioner kroner, et tal der dog kan vokse.



- I et brev, der er sendt ud til redderne, begrundes beslutningen med, at regionens overtagelse af ambulancedriften var omhyggeligt tilrettelagt inden konkursen, og at regionen allerede inden konkursen besluttede hjemtagelse af ambulancedriften og fortalte offentligheden om det samt fravalgte muligheden for overdragelse til ny leverandør, skriver fyens.dk.



