Novos guldhåb Tresiba er nøglen til USA

Novo Nordisks nyudklækkede koncerndirektør med ansvar for USA, Jakob Riis, peger sammen med flere eksperter på Tresiba som guldhåbet, der skal genvinde det lukrative amerikanske marked.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



- Lige nu handler det om at få solgt Tresiba de mange steder, hvor vi har adgang, og prisen er etableret, siger Jakob Riis til Jyllands-Posten og understreger vigtigheden af, at Novo bliver bedre til at promovere produktets veldokumenterede kliniske fordele, for at æde sig ind på blandt andre den franske konkurrent Sanofi.



Det er en opdatering af Tresibas indlægsseddel, som vil være nøglen til kapring af nye patienter, mener flere eksperter.



- Det vil kunne differentiere Tresiba fra de andre basisinsuliner, og så vil det blive lettere at overtale lægerne til at få patienterne over på Tresiba, siger senior porteføljemanager i Danske Bank, Claus Henrik Johansen, til Jyllands-Posten og bakkes op af medicinalanalytiker i ABG Sundal Collier Andrew Carlsen.



- Selskabet skal overbevise lægerne om, at patienterne skal have det bedst mulige produkt i form af Tresiba.



Siden Novo Nordisks amerikanske lancering af Tresiba har medicinalflagskibet indtil videre kun forbedret markedsandelen i USA med 1,5 procentpoint, skriver Jyllands-Posten.



/ritzau/FINANS