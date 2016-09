Selskaber bliver nu betalt for at låne

Tyske Henkel og den franske Novo-konkurrent Sanofi solgte tirsdag obligationer med 0 pct. i rente til overkurs. I praksis betyder det, at investorer betaler mere for obligationerne, end de vil få igen, når papirerne udløber om nogle år, og derved betaler investorerne altså nu selskaberne for at låne dem penge.



Det skriver Wall Street Journal.



Den nye tendens er et tydeligt tegn på, hvordan aggressive tiltag fra centralbankerne ændrer på de konventionelle mønstre i finansverdenen. Flere regeringer har efterhånden kunnet sælge statsobligationer til en negativ rente, men det hører til sjældenhederne, at virksomheder kan gøre det samme, da investorerne her også bærer en kurskursrisiko.



Den nye situation er drevet af Den Europæiske Centralbank, ECB, der i sommer udvidede sit opkøbsprogram af obligationer til også at inkludere virksomhedsobligationer. Den større efterspørgsel har drevet renterne ned, men selvom mekanismen umiddelbart giver mening, har investorer svært ved at vænne sig til tanken.



- Vi prøver at forstå det. Det virker ret bizart at spørge et selskab, om det vil kigge efter dine penge, og samtidig får du mindre tilbage efter to til tre år, siger Edward Farlet, der er chef for virksomhedsobligationer hos PGIM Fixed Income, til Wall Street Journal i en kommentar til tirsdagens salg.



