Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordicom Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Nordicom

Fremtiden for ejendomsselskabet Nordicom er fortsat usikker, men selskabet og de største kreditorer er dog blevet enige om at arbejde videre med en plan, som skal forsøge at redde selskabet.



Det oplyser Nordicom i en meddelelse til fondsbørsen onsdag morgen.



Det er selskabets storaktionær Park Street Asset Management, PSAM, fra Storbritannien, der i øjeblikket arbejder på en redningsplan, som er blevet præsenteret for de største kreditorer og selskabet selv. Briterne købte knap 30 pct. af aktierne i juni.



Der er ikke enighed om hele planen, men parterne vil dog fortsætte med at arbejde videre på at forhandle en redning på plads.



Nordicom har haft det svært oven på finanskrisen, hvor det blev hårdt ramt af faldende priser på fast ejendom. I øjeblikket er selskabet presset af en gæld på 2,3 mia. kr. og en negativ egenkapital.



- Nordicoms bestyrelse kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere konsekvenserne for selskabets aktionærer, men bakker op om den igangværende proces med PSAM og bestræbelserne på at gennemføre en restrukturering af Nordicom, skriver ejendomsselskabet.



Nordicom understreger, at de nuværende aktionærer ventes at blive udvandet væsentligt, såfremt det lykkes med en redning.



Planen vil, såfremt der bliver enighed, formentlig indeholde eftergivelse af gæld, tilførsel af ny kapital, forlængelse af eksisterende lån.



Nordicoms nedtur har været ekstremt dyr for de aktionærer, der købte aktier inden finanskrisen. I 2006 kostede en aktie en overgang omkring 500 kr., mens man nu kan nøjes med 1,75 kr. Selskabets markedsværdi er på bare 21 mio. kr.



Seneste regnskab viste et overskud på 2,8 mio. kr. for de første seks måneder af 2016.



/ritzau/FINANS