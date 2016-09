Det kriseramte sydkoreanske rederi Hanjin, der i øjeblikket er på randen af konkurs, har fået en juridisk håndsrækning fra de amerikanske myndigheder, der midlertidigt har forbudt kreditorerne at røre selskabets aktiver i USA.



Det skriver Bloomberg News.



Beslutningen fra de amerikanske myndigheder rammer blandt andet elektronikproducenten Samsung, som er påvirket af problemerne hos Hanjin. Selskabet har varer som køleskabe, vaskemaskiner og opvaskemaskiner for knap 200 mio. kr. på to skibe i Californien.



Hanjin arbejder i øjeblikket på en løsning på rederiets problemer, hvor en milliardgæld trykker, og tirsdag var meldingen, at selskabet er parat til at stille omkring 600 mio. kr. til rådighed for at inddæmme problemerne på den korte bane.



Ud over bidraget fra rederiejeren har det konservative politiske parti Saenuri spurgt regeringen i Sydkorea, om der kan findes et tilsvarende beløb med lav rente til rederiet, hvis Hanjin til gengæld stiller sikkerhed for lånet.



Ifølge Sydkoreas hav- og fiskeriministerium skal der dog formentlig findes mere end 3600 mio. kr. til at betale for rederiets ubetalte regninger til forskellige poster såsom brændstof.



Hanjin har ifølge analysevirksomheden Alphaliner en markedsandel på 3 pct. af det samlede marked for containertransport, og ifølge flere iagttagere er det lettere positivt for konkurrenterne, at markedet nu bliver en spiller mindre.



Set med danske briller kan det være til glæde for rederiet Maersk Line, der især er stor på ruterne mellem Asien og Europa. Her har det sydkoreanske rederi en markedsandel på 4,9 pct.



/ritzau/FINANS