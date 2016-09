Flyselskaber til Københavns Lufthavn: Der mangler plads

Der er alt for lidt plads i Københavns Lufthavn, hvor både check-in-området, sikkerhedskontrollen og bagageudleveringen er overfyldt med mennesker.



Det er blandt kritikpunkterne fra en række af de største flyselskaber, der bruger lufthavnen. Det viser et referat fra Trafikstyrelsen oven på et møde blandt ti flyselskaber, der samlet står for 70 pct. af trafikken i lufthavnen, skriver branchemediet Check-in.



Hos Københavns Lufthavn vil selskabet lytte til kritikken fra flyselskaberne i forbindelse med de udbygningsprojekter, som lufthavnen allerede har eller senere vil sætte i søen.



"I disse år udbygger vi kapaciteten i lufthavnen markant fra 25 til 40 millioner passagerer, og her lytter vi aktivt til ønsker og behov fra vores vigtigste kunder."



"Samtidig satser vi meget på at udvikle vores eksisterende kapacitet med øget brug af automatisering. Eksempelvis kan en "self-service bagdrop-pult" håndtere langt mere end en traditionel "check-in-pult". På den måde får vi også mere kapacitet – til gavn for passagerer og fly- og handlingsselskaberne," siger pressechef Kasper Hyllested til Check-in.



De ti flyselskaber, som har deltaget i mødet med Trafikstyrelsen er: SAS, Norwegian, Easyjet, Air France, British Airways, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines og Atlantic Airways.



