Her er de varmeste Iphone-rygter

Apple holder en præsentation onsdag aften klokken 19 dansk tid, hvor man vil præsentere en række nye produkter.



Blandt dem vil efter alt at dømme være de nyeste Iphone-modeller, Iphone 7 og Iphone 7 Plus.



Officielt er der ikke sluppet nogle detaljer ud fra Apple, men det er svært at holde på hemmelighederne.



Derfor har en række medier også allerede præsenteret deres bud på, hvordan de nye telefoner adskiller sig fra de gamle.



Her er de vigtigste rygter om de nye telefoner:



En ny processor: A10-processoren er angiveligt 30 procent hurtigere end sin forgænger, men bruger også mere strøm, når den kører på højtryk.



Slut med at mangle lagerplads: Apple vil ikke længere lave modeller med 16 gigabyte lagerplads. Den mindste vil i stedet kunne rumme 32 gigabyte data, og den største vil for første gang have plads til 256 gigabyte.



Intet høretelefonstik: Apple dropper det universelle minijack-stik. I stedet skal man koble høretelefonerne til strømstikket (af Lightning-typen), eller forbinde trådløst via bluetooth. Et rygte siger dog, at der vil følge en adapter med telefonen, så man alligevel kan bruge sine minijack-hovedtelefoner.



Vandtæthed: Iphone 7 vil overholde IPX7 standarden for vandtæthed. Det betyder, at den skal kunne holde til at ligge 30 minutter på én meter dybt vand.



To kameralinser i stedet for én: Kombinationen af en vidvinkel- og et 12 megapixel-kamera skulle give nye og forbedrede fotomuligheder. Det gælder dog kun Iphone 7 Plus.



Foruden de nye Iphone-modeller forventes Apple blandt andet også at præsentere en ny udgave af IOS-styresystemet (version 10) og en ny generation af Apple Watch med indbygget GPS.



