Nye tyske ejere lukker Baressos 48 kaffebarer

Danmarks største kaffekæde, Baresso, bliver lukket af dens tyske ejere. Det skriver Berlingske.



De 48 kaffebarer skal i stedet omlægges til den svenske kaffekæde Espresso House, der også ejes af det tyske investeringsselskab Jab Holding.



"Vi har testet Espresso House i Danmark, og konceptet har fået en meget stærk entre på markedet," siger Baresso Coffees administrerende direktør, Nickolas Krabbe Bjerg, der fortsætter som chef for Espresso House, til avisen.



Kaffetørstige danskere vil ifølge direktøren ikke komme til at mærke meget til omlægningen, som kommer til at foregå over de næste to år.



Personalet skal ikke udskiftes, og kaffebarerne beholder deres beliggenhed, lover Nickolas Krabbe Bjerg i Berlingske.



Jab Holding købte Baresso, der blev stiftet i 2000, for et trecifret millionbeløb i 2015. Tre uger forinden overtog det familieejede investeringsselskab også den svenske kaffekæde.



Espresso House er den største kaffekæde i Norden med flere end 220 kaffebarer i Sverige, Norge, Finland og Danmark.



På længere sigt er håbet ifølge Nickolas Krabbe Bjerg at udvide Espresso House-kæden.



"Det længere strategiske sigte er helt klart at åbne i lande uden for Norden," siger Nickolas Krabbe Bjerg til Berlingske.



