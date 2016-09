Dansk it-virksomhed køber schweizisk selskab og får kapitalfond ombord

Kapitalfonden Gro Capital går ind i det danske it-selskab Boyum i forbindelse med Boyums opkøb af det schweiziske selskab Beas Group AG.



"Vi er rigtigt glade for, at træde ind som aktionær i Boyum IT Solutions og herigennem få mulighed for, at samarbejde med en meget kompetent og ambitiøs ledelse og støtte op omkring selskabet med kapital såvel som viden," udtaler Lars Lunde, partner hos Gro Capital.



Gro Capital, der bl.a. har Danica Pension som investorer ejer nu på 49,9 pct. af Boyum It.



Brabrand-baserede Boyum It blev stiftet i 1997 af Mikael Bouym. Selskabet har 56 medarbejdere, heraf 24 i udlandet og omsatte i 2015 for 40 mio. kr.



Boyum udvikler og rådgiver i Sap Business One, der er et administrativt it-system udviklet af Sap AG til små og mellemstore virksomheder.



It-selskabet har opkøbt schweiziske Beas, der udvikler, implementerer og driver løsninger til produktionsstyring baseret på Sap Business.



"Med opkøbet udvider vi ikke alene vores softwareportefølje med en stærk løsning til produktionsvirksomheder, vi forøger samtidig vores kundeportefølje med mere end 800 kunder globalt og udvider medarbejderstaben væsentligt," udtaler Mikael Boyum, der fortsætter som hovedaktionær.



Ifølge Boyum It betyder opkøbet, at selskabet øger sin omsætning til over 100 mio. kr.



Gro Capital skal være med til at sikre fremtiden, lyder det fra Niels Stenfeldt, bestyrelsesformand i Boyum IT.



"Vi havde flere muligheder, men havde fra starten en rigtig god kemi med Gro Capital, som med deres fokuserede investeringsstrategi i teknologidrevne selskaber som Trifork, Trackunit og Auditdata, udviste stort kendskab til de mange muligheder og udfordringer en vækstvirksomhed som Boyum IT Solutions står overfor," afslutter Niels Stenfeldt.