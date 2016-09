Dong-aktien splitter analytikerne

Finanshus Anbefaling Kursmål Bernstein Underperform 230 Morgan Stanley Equalweight 255 ABG Sundal Collier Hold 270 RBC Capital Markets Outperform 300 HSBC Køb 300 Jyske Bank Reducer 290 Carnegie Sælg 220 Nordea Køb 310 Sydbank Sælg - J.P. Morgan Overweight 292 Danske Bank Hold 295 SEB Equities Sælg 235 UBS Køb 300

Analytikerne er langt fra enige om potentialet i den danske energiaktie Dong.13 finanshuse har indledt dækningen af aktien, siden selskabet gik på børsen for omkring tre måneder siden.Ud af de 13 har fem analytikere en positiv anbefaling. Samme antal analytikere mener dog, at man bør skille sig af med aktien. Senest kom Bernstein mandag aften med den negative anbefaling "underperform".Tre finanshuse stiller sig neutralt over for aktien.12 af finanshusene har samtidig fremlagt kursmål. Her er Nordea mest positiv, da den skandinaviske bank sætter målet for aktien på 310 kr. Modsat er kursmålet hos Carnegie 90 kr. lavere - nemlig på 220 kr.Det gennemsnitlige kursmål lander på 274,75 kr.Dong-aktien stiger tirsdag eftermiddag 2,1 pct. til 279,70 kr.Dong havde første dag på fondsbørsen 9. juni, hvor udbudskursen hed 235 kr. Da dagen var omme, var aktien steget med 9,8 pct. til 258 kr.Analytikernes anbefalings- og kursmålsændringer af Dong-aktien:Kilder: Bloomberg News/ritzau/FINANS