Norwegian er hastigt i gang med at gøre SAS til lillebror

Flyselskabet Norwegian fortsatte sin markante vækst i august, hvor selskabet fløj flere passagerer og fløj dem længere.



Dermed vokser Norwegian stadig mere end SAS, den hæderkronede tidligere konge af Norden.



Norwegian fløj 2,9 millioner passagerer i august, 12 procent flere end i samme periode sidste år. Samtidig var den gennemsnitlige, fløjne distance steget.



- Norwegian har ikke bare øget sin kapacitet markant, de kan også blive ved med det. De får rigtigt mange nye fly leveret ikke mindst næste år.



- Det kan de, fordi de har en meget velfungerende forretningsmodel. Og så gør de det, at de opbygger nye markeder, fordi de tilbyder billige billetter på ruter, der ikke har haft dem før, siger SAS-analytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.



Den solide vækst er ikke noget nyt, men har præget Norwegian i en årrække. Samtidig er SAS kun vokset moderat, og dermed er Norwegian snart lige så store som det statsejede, panskandinaviske flyselskab.



I juli, som er den seneste måned, SAS er kommet med tal for, fløj Norwegian 2,9 millioner passagerer, mens SAS fløj 2,5 millioner passagerer.



I 2011 lød de tal på 1,6 millioner for Norwegian og 2,1 millioner for SAS.



Det snyder dog, da Norwegian er meget større på sommerflyvninger.



Men lægger man de sidste 12 måneders tal sammen, er Norwegian dog inden for rækkevidde.



For juli var tallet for Norwegian 27,6 millioner passager i året op til, mens tallet for SAS var 28,5 millioner.



Det gab kommer Norwegian snart til at lukke, for SAS kan ikke vokse som det norske lavprisselskab.



- SAS er indskrænket til at flyve til og fra Norden, fordi selskabet er med i den store Star Alliance. Derfor er der krav til, hvor man må flyve.



- Og så har SAS haft en forretning, der ikke har gjort det rentabelt at udvide. Mange af de europæiske flyvninger er slet ikke rentable til skandinaviske lønninger, siger Jacob Pedersen.



Han venter, at meget af Norwegians kommende vækst ikke vil gøre lige så ondt på SAS, som det har gjort, fordi Norwegian går ind i markeder, SAS ikke er på.



/ritzau/