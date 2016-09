Jyllands-Posten henter chefredaktør på TV2 - samtidig stopper kronprins

Opdateret kl. 10.23 - Jacob Nybroe bliver ny ansvarshavende chefredaktør for Morgenavisen Jyllands-Posten, skriver JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.



Han afløser Jørn Mikkelsen, som har været ansvarshavende chefredaktør siden 2008. Mandag oplyste Jørn Mikkelsen, at han stopper og går på orlov, indtil hans fremtidige rolle på avisen er afklaret.



Samtidig stopper Pierre Collignon stopper som journalistisk chefredaktør på avisen.



Jacob Nybroe kommer fra en stilling som nyheds- og souschef på TV2 Nyhederne. Han tiltræder posten som morgenavisens chefredaktør tirsdag.



- Avisens fundament som fordomsfri og liberal med tyngdepunkt i Jylland giver en helt særlig placering i det danske mediemarked, siger den nyslåede chefredaktør i pressemeddelelsen.



- Den kvalitetsposition er der grund til både at slås for og at udvikle, så vores brugere i endnu højere grad kan bruge vores indhold i deres liv. Det håber jeg at kunne bidrage til.



Stig Kirk Ørskov, som er administrerende direktør i JP/Politikens Hus, siger om Jacob Nybroe:



- Med Jacob Nybroe får Jyllands-Posten en chefredaktør, der evner at forene journalistisk nysgerrighed og videbegær med en folkelig og usnobbet formidling, som taler op til borgerne, uanset hvor de bor, og hvem de er.



Chefskiftet kommer efter en sommer på Jyllands-Posten og i JP/Politikens Hus, hvor en større spareplan er blevet gennemført.



I forbindelse med forhandlingerne udtrykte medarbejderne på Jyllands-Posten utilfredshed med ledelsen. Der er dog ifølge Stig Kirk Ørskov ingen sammenhæng med chefskiftet.



I en anden pressemeddelelse annonceres det, at Pierre Collignon stopper som journalistisk chefredaktør på Jyllands-Posten. Det sker i forbindelse med udnævnelsen af Jacob Nybroe.



- Med valget af ansvarshavende chefredaktør ønsker Jyllands-Postens ejere at sætte en ny retning, og derfor giver det mening at lade Jacob Nybroe starte uden mig om bord, siger Pierre Collignon.



På linje med andre aviser er Jyllands-Postens oplagstal faldet markant de seneste år, og det har sat økonomien under pres.



Ifølge Danmarks Statistik er oplaget faldet fra 140.000 aviser i 2007 til 84.000 i 2014.