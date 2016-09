Aktionær vil investere i konkurstruet Mærsk-konkurrent - aktien stiger

Relateret indhold Tilføj søgeagent Hanjin Shipping Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Hanjin Shipping

Storaktionær i det kriseramte rederi Hanjin Shipping, Hanjin Group, vil hoste op med 100 mia. won - eller 600 mio. kr. - til at inddæmme følgerne af rederiets anmeldte betalingsstandsning, som skaber forstyrrelser i den globale forsyningskæde op til julen og højsæsonen for shopping og gaveindkøb.



Omkring 40 pct. af bidraget fra Hanjin Group vil komme fra selskabets bestyrelsesformand, Cho Yang Ho, skriver Bloomberg News og henviser til en mail, som er udsendt tirsdag. Nyheden har tirsdag været med til at løfte aktien i Hanjin Shipping med 26 pct. efter fald de foregående to handelsdage på henholdsvis 14 og 24 pct.



Ud over bidraget fra rederiejeren har det konservative politiske parti Saenuri-partiet spurgt regeringen i Sydkorea, om der kan findes et lån frem på 100 mia. won med lav rente til rederiet, hvis Hanjin Group til gengæld stiller sikkerhed for lånet.



Ifølge Sydkoreas hav- og fiskeriministerium skal der formentlig findes mere end 600 mia. won - altså 3600 mio. kr. - til at betale for rederiets ubetalte regninger til forskellige omkostninger såsom brændstof. Herunder skal en sjettedel af beløbet også gå til at betale havneoperatører for at aflaste skibe, der i øjeblikket ligger stille.



Efter sidste uges anmeldte betalingsstandsning har Hanjin, der er verdens syvende største containerrederi med en markedsandel på 2,9 pct., haft strandede skibe rundt omkring.



Skibenes last er samtidig blevet efterladt, idet havneoperatører har nægtet at fortsætte deres arbejde med skibene, indtil de modtager betaling for det. Det skaber stor bekymring i forhold til forsyningskæden og udsigterne frem mod den forestående shopping-sæson.



- Regeringen forsøger at slukke den mest faretruende ild for at hjælpe med at fjerne nogle af de værste flaskehalse, siger Kim Tae Il, der er analytiker hos Korea Maritime Institute i sydkoreanske Busan, ifølge Bloomberg News.



- Det sker, for at legetøjet i disse containerbokse vil lykkes med at finde deres vejs til forbrugerne, tilføjer analytikeren.



/ritzau/FINANS