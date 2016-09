Medie: Nets' mobile Dankort truer MobilePay

MobilePays fremtid trues af Nets, der i det nye år lancerer et mobilt Dankort. Danske Bank, der står bag MobilePay er i forhandlinger med Nets om at integrere det mobile dankort i appen, men parterne er uenige, når det kommer til forholdet med brugervenlighed og sikkerhed.



Det skriver Berlingske Business.



Nets' mobile Dankort vurderes fra flere sider til at blive fremtidens betalingsmiddel, og 67 danske banker samt detailvirksomheden Coop bakker allerede nu op om satsningen.



Danske Bank ønsker åbent at integrere Nets' løsning med appen MobilePay, særligt for at opnå en større udbredelse i butikkerne, hvor MobilePay ikke har slået ordentligt igennem.



Forhandlinger i hårdknude



Dog erfarer Berlingske Business, at forhandlingerne mellem Nets og Danske Bank er stødt mod en mur. Nets har et sikkerhedskrav, der omfatter registrering med NemID, hvilket Danske Bank frygter vil modvirke MobilePays høje brugervenlighed og koste kunder.



"Hvis Danske Bank ikke integrerer det mobile Dankort i MobilePay, kommer de til at miste store dele af befolkningen og med sikkerhed den del af befolkningen, der ikke er Danske Bank-kunder i butikshandlen. Det betyder, at MobilePay kommer til at miste momentum, hvis ikke Danske Bank får løst det her problem, udtaler betalingsekspert og seniorpartner Henning N. Jensen i PlusCON til Berlingske Business.



Danske Bank ønsker ikke at kommentere sagen over for Berlingske Business, men oplyser, at de er i konstruktive forhandlinger med Nets.



/ritzau/FINANS