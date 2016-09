Bayer forsøder tilbuddet til Monsanto-ejerne

Relateret indhold Artikler

Den tyske kemikaliekoncern Bayer har skruet op for overtagelsestilbuddet for amerikanske Monsanto for anden gang for at smøre de allerede fremskredne forhandlinger mellem de to selskaber om den største landbrugsrelaterede overtagelse nogensinde. Det skriver flere udenlandske medier.



Bayer er parat til at betale 127,50 dollar per aktie, hvilket er 2,50 dollar mere per aktien end det hidtidige bud, forudsat at "en færdigforhandlet transaktion" kan opnås.



Der er dog ifølge Bayer ingen garanti for, at parterne vil nå til enighed.



Monsanto er verdens største frø leverandør og en pioner inden for afgrøde-bioteknologi. Genetisk modificerede frø, som Monsanto begyndte at kommercialisere for mere end 20 år siden, tegner sig for størstedelen af det majs og de sojabønner, som dyrkes i USA foruden en del af de afgrøder, som dyrkes på udenlandske markeder som Latinamerika og Indien.



Bayer fremsatte i maj et købstilbud på Monsanto på 122 dollar per aktie, men fik en kurv. Derefter blev buddet løftet til 125 dollar per aktie, svarende til samlet 55 mia. dollar, men også dette bud blev afvist - dog med besked om, at Monsanto var åben for samtaler med Bayer og eventuelt andre interesserede.



Danske Novozymes arbejder sammen med Monsanto om produkter til landbruget i den såkaldte BioAg-alliance. Og både på kort og langt sigt kan en fusion mellem de to giganter kommer til at være en fordel for danskerne, har Peder Holk Nielsen, administrerende direktør for Novozymes, tidligere vurderet over for Ritzau Finans.



"Kortsigtet ser jeg ikke problemer - for der er jo endnu ikke sket noget. Og på den lange bane kan jeg godt se fornuften for os med en fusion," lød det fra topchefen i forbindelse med, at Novozymes offentliggjorde regnskab for andet kvartal i august.



