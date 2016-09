TDC nedlægger 130 stillinger som led i ny strategi

TDC nedlægger 130 stillinger. 65 af medarbejderne bliver afskediget, mens den anden halvdel er stillinger, som ikke vil blive genbesat. Nedlæggelserne sker som led i en strategi, som telekoncernen igangsatte i januar.



- Det handler om at gøre det enklere og bedre at være kunde hos TDC. Og derfor har vi de seneste måneder gennemført nogle ret store ændringer i koncernen, siger koncerndirektør Jens Aaløse til Ritzau Finans.



TDC præsenterede sin nye strategi, der skal løbe frem mod 2018, i januar. Siden udmeldingen er blandt andet de to privatbrands TDC Privat og Yousee blevet slået sammen til Yousee, over en million kunder er lagt ind i et fælles it-system, og alle landets 45 TDC-butikker er blevet til Yousee-butikker.



- Så er det klart, at der bliver nogle dobbeltfunktioner, som ikke bliver nødvendige fremadrettet. Der bliver også mulighed for at opnå nogle synergieffekter, når vi ikke har lige så mange systemer, vi skal vedligeholde. Som det tredje har vi også besluttet, at vi vil have nogle færre prioriteter fremadrettet - til gengæld med højere kvalitet, forklarer Jens Aaløse.



Desuden er der som led i strategien, der hedder "Enklere og bedre for kunden" sket ændringer i det øverste ledelsesteam med ansættelser af Jaap Postma som koncerndirektør for Yousee og Marina Lønning som koncerndirektør for TDC Erhverv.



- Nu har de to nye koncerndirektører haft lejlighed til at lægge strategien for, hvordan vi vil agere i såvel erhvervs- som privatmarkedet fremadrettet. Og så er det selvfølgelig en naturlig konsekvens af de strategier, at vi tilpasser de dele af organisationen, så vi også fremover er relevante og fortrukne i erhvervs- og privatmarkederne, forklarer Jens Aaløse.



Strategien skal ifølge koncernen give TDC Group-kunderne bedre kundeoplevelser, gøre organisation mere enkel og forbedre den finansielle styring.



/ritzau/FINANS