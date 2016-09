Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør stopper

Opdateret kl. 11.18 - Jørn Mikkelsen stopper som ansvarshavende chefredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten. Det sker efter otte år på posten og 14 år i chefredaktionen, oplyser avisen.



Fratrædelsen kommer efter en turbulent periode i JP/Politikens Hus præget af besparelser og senest en fyringsrunde.



- Efter nu flere år med et stærkt fokus på økonomi, organisation og strategi føler jeg et behov for at vende tilbage til de journalistiske rødder og hellige mig det rene, redaktionelle indhold igen, skriver Jørn Mikkelsen i en pressemeddelelse.



Af meddelelsen fremgår det, at Jørn Mikkelsen er på orlov i en periode, indtil det bliver afklaret, hvad hans rolle på Jyllands-Posten skal være fremover.



- Siden Jørn Mikkelsen begyndte på Jyllands-Posten i 1994, har han sat sit umiskendelige præg på avisen. Som chefredaktør har Jørn Mikkelsen på imponerende vis båret Jyllands-Posten igennem en af de mest udfordrende perioder i avisens historie, skriver administrerende direktør for JP/Politikens Hus Stig Kirk Ørskov.



Jørn Mikkelsen, der er født i 1956 i Sønderborg, overtog posten som chefredaktør i 2008 efter Carsten Juste. Det skete i en tid, hvor avisen var præget af Muhammedkrisen.



De seneste år har der været et stort fokus på avisens økonomi. Senest omkring sommerferien i år, hvor et sparekrav til Jyllands-Posten på 30 millioner kroner medførte en fyringsrunde.



Under runden udtrykte de ansatte på Jyllands-Posten stor frustration over ledelsen på avisen.



- Vi har forståelse for, at ledelsen må reagere på den økonomiske udvikling, som har givet en nedgang i Jyllands-Postens indtægter og læsertal.



- Men vi er nødt til at udtrykke vores dybe skepsis over for ledelsens linje, ledelsesstil og planer for Jyllands-Postens fremtid, som det hidtil har været eksekveret, skrev medarbejderne i et åbent brev.



Med Jørn Mikkelsens afgang har alle tre store morgenaviser, Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske skiftet chefredaktør det seneste år.



/ritzau/