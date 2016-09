Sydbank: Novos Ideglira rammer markedet på trods af udsættelse

Fredag aften meddelte Novo Nordisk, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, forlænger registreringsprocessen af kombinationsproduktet Ideglira med yderligere tre måneder.



Men Søren Løntoft, der er senioranalytiker i Sydbank, er ikke i tvivl om, at produktet vil blive lanceret på markedet på trods af udsættelsen.



- Med det overbevisende ekspertpanel-møde, som jo anbefalede en godkendelse, og med det faktum, at to af de midler, der indgår i kombinationen, er godkendte som selvstændige midler, så er min forventning, at Ideglira bliver godkendt om tre måneder, forklarer han og tilføjer:



- Hvis Novo får godkendt produktet i december måned, så ligger der vel en lancering i starten af 2017.



Godkendelsen af Ideglira, der er en kombination af midlerne Victoza og Tresiba, er vigtig for Novo Nordisk, vurderer Søren Løntoft.



- Det er vigtigt for Novo Nordisk, at det bliver godkendt, fordi det er et godt produkt, som mange diabetikere vil have glæde af, og så er det et led for virksomheden i forhold til at vokse de kommende år. Det er et af de midler, der skal bidrage til det, og især på det amerikanske marked, siger han.



Søren Løntoft mener ikke, at meddelelsen om de tre måneders udsættelse vil have den store effekt på aktiens kurs mandag.



- Som udgangspunkt synes jeg ikke, at tre måneder kommer til at flytte så meget, men det er min vurdering, at aktien godt kan blive lidt presset lidt i dag.



Novo-aktien faldt 0,9 pct. fredag til 304,80 kr.



/ritzau/FINANS