Ugebrev: Falck spionerede hollandsk konkurrent og spekulerede i konkurs

I morgen mandag afslører Økonomisk Ugebrev passager fra interne Falck-dokumenter, der peger på, at Falck har bedrevet omfattende spionarbejde eller ”efterretningsvirksomhed”, som Falck selv kalder det, om den hollandske konkurrent Bios.Tilbage i september 2015 overtager hollandske Bios ambulancekørslen i størstedelen af Region Syddanmark fra Falck. Efter 11 måneder på de syddanske veje går Bios konkurs.Falcks ageren er interessant, fordi koncernen i sin kontrakt med Region Syddanmark skrev under på, at den loyalt skulle medvirke til en smidig overlevering af opgaven til den nye leverandør.I øjeblikket undersøger Konkurrencestyrelsen, om Falck har misbrugt sin dominerende stilling på ambulanceområdet, og der ventes en afgørelse i første kvartal af 2017.Allerede før første arbejdsdag klagede Bios til Konkurrencestyrelsen over Falcks overlevering af opgaven med at køre ambulancer i regionen. Og i december 2015 ransager Konkurrencestyrelsen Falcks kontorer og beslaglægger angiveligt over 10.000 interne Falck-dokumenter, skriver Økonomisk Ugebrev. ”Ifølge en passage i dokumenterne var der ”overvågning” af ”alt og alle, der måtte mene noget om Region Syddanmarks håndtering af ambulanceudbuddet, Bios og Falck,” vil det fremgå af artiklen.Bios første store udfordring på dansk jord var at skaffe reddere nok til at leve op til kontraktens krav til antal af ambulancer, og i den forbindelse har Falck internt spekuleret i konkurs.”Hvis det i februar viser sig, at Bios ikke kan fremvise de nødvendige antal kontrakter (med ansatte red.) – hvordan vil Regionen så reagere, og hvornår vil de i så fald være tvunget til at trække stikket for at sikre, at der overhovedet bliver kørt ambulancer i Syddanmark efter 1. september?,” står der ifølge ugebrevet i et internt dokument.Indtil videre har Region Syddanmark brugt 28 mio. kr. på at overtage ambulancedriften fra Bios. Det er 7 mio. kr. mere, end politikerne selv meldte ud på et pressemøde i juli.I december 2015 udbetalte Region Syddanmark fejlagtigt 31,6 mio. kr. til Bios. Den fejl reddede dengang Bios fra konkurs for en stund, men i et efterspil med regionen har Bios ikke kunnet betale pengene tilbage.Bios havde en bankgaranti på 55 mio. kr. med sig fra den hollandske bank Rabobank, men tvisten med Falck har sat sagen og betalingen til regionen på pause.