Det længe ventede salg af Formel 1 ser nu for alvor ud til at være under opsejling.



I hvert fald skriver det normalt velinformerede, tyske magasin Auto Motor und Sport, at Formel 1-chefen, Bernie Ecclestone, har bekræftet, at en aftale er faldet på plads.



Det er den amerikanske mediegruppe Liberty Media, der er klar til at købe rettighederne til det verdensomspændende og højt profilerede Formel 1.



Prisen er 8,5 mia. dollar, eller hvad der svarer til cirka 56 mia. danske kroner. De mange milliarder skal betales af to omgange.



CVC Capital Partners, som sidder på 35 procent af aktierne i selskabet bag Formel 1, vil angiveligt forlade sporten.



85-årige Bernie Ecclestone understreger, at Formel 1's fremtid fortsat er i hans hænder, og at det nye ejerforhold ikke kommer til at ændre noget.



"Jeg vil gøre, hvad jeg altid har gjort. Det er min beslutning, hvilken rolle jeg kommer til at spille," lyder det fra Formel 1-chefen.



/ritzau/AFP