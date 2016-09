Hanjin-krisen: OOCL klar med beredskabsplanen

Det Hongkong-baserede containerrederi Orient Overseas Container Lines (OOCL) har udarbejdet en beredskabsplan for håndteringen af de problemer, som betalingsstandsningen hos det sydkoreanske containerrederi Hanjin Shipping potentielt kan få for selskabets kunder.



Det er kommet til vores kendskab, at nogle havne og containerhåndteringsfaciliteter ikke længere accepterer eller håndterer Hanjin Shipping-gods eller containere," skriver OOCL i en information til sine kunder og tilføjer, at selskabet som reaktion med øjeblikkelig virkning har besluttet sig for tre tiltag.



For det første vil OOCL-gods ikke længere blive overført til skibe drevet af Hanjin Shipping. For bookninger til Hanjin Shipping-drevne fartøjer, hvor lastning endnu ikke er påbegyndt, vil OOCL ændre bookningen til det næste tilgængelige skib inden for sit servicenetværk.



Som et andet tiltag vil OOCL ikke længere laste gods eller containere fra Hanjin Shipping over på OOCL-drevne fartøjer, mens Hanjin Shipping-gods, der allerede er på OOCL-skibe, vil blive læsset af ved den planlagte destination.



Som et tredje tiltag vil OOCL i forhold til OOCL-gods, der befinder sig på Hanjin-skibe, som ligger stille eller er afvist uden for havne, holde kontakt med Hanjin Shipping og terminaloperatørerne for at frigive lasten hurtigst muligt.



/ritzau/FINANS