Apple vil hente milliarder hjem fra Europa

Teknologiganten Apple har intentioner om at flytte en stor del af de 215 mia. dollar i likvide beholdninger, som firmaet har i Europa, tilbage til USA.



Det skriver Financial Times.



Det sker i forbindelse med den igangværende skattefejde mellem Apple og Bruxelles, specifikt EU's danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som indledte sagen mod Apples irske skattely. Skatteaftalen indgået med den irske regering sikrede efter sigende det amerikanske selskab en skattesats på 0,005 pct. i 2014.



Apple topchef Tim Cook kaldte torsdag EU's krav på knap 100 mia. kroner i efterbetaling af skat for både ugyldig og "totalt politisk lort" sammen med en anklage om, at EU har valgt et tilfældigt tal, som han selv mener burde lyde på mere beskedne 2,7 mia. kroner, skriver den amerikanske avis.



Tim Cook har dog tidligere påkrævet, at den nye amerikanske præsident skal sænke selskabsskatten fra de nuværende 35 pct., før Apple vil trække nogle af de mere end 1400 mia. kroner i likvide beholdninger tilbage over Atlanten, skriver Financial Times.



