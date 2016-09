Enorm rederikonkurs kan give kortvarig Mærsk-glæde

Den hårdt trænge containershippingindustri fik i denne uge sit største offer til dato.



Sydkoreanske Hanjin Shipping har knækket nakken og sendt markedet ud i kaos, da containere og skibe pludseligt er i limbo.



- Det er den største konkurs i industrien nogensinde. Det er en af de største spillere, der forsvinder, og det skaber en masse tumult, siger A.P. Møller - Mærsk-analytiker ved Sydbank Morten Imsgard.



Industrien, hvor Maersk Line er verdens største aktør, har længe lidt under, at der er for mange skibe til for lidt last. Det har sendt priserne voldsomt ned og skabt underskud for de fleste rederier.



Tumulten efter konkursen er da også begyndt. Hanjin Shipping har 100 containerskibe med en samlet kapacitet på 610.000 containere. Dermed er for hundreder af millioner dollar fragt på usikker grund.



Ifølge The Guardian har konkursen på få dage sendt priserne for at få fragt fra Kina til USA til at stige med 50 procent, i takt med at kunder forsøger at sikre sig, at deres varer kan komme ud i verden.



- Det er svært at sige, hvad det betyder på langt sigt, men på den korte bane giver det selvfølgelig noget øget indtjening for Maersk Line, siger Morten Imsgard.



Spørgsmålet er, om konkursen kan få de resterende rederier til at samle sig, så priskrigen på markedet, der har sendt priserne ned med omkring 50 procent på fem år, bliver mindre hård.



- Isoleret set er der tale om tre procent af markedet, så det gør jo ikke en enorm forskel. Men forhåbentligt betyder dette her, at det går op for en stribe rederier, at man ikke kan drive sin forretning med underskud i al evighed, siger Mærsk-analytiker ved Nykredit Markets Ricky S. Rasmussen.



Går det op for dem, så kan det udløse den konsolidering af markedet, det har sukket efter siden finanskrisen.



- Problemet er, at mange rederier er stats-, familie- eller fondsejede. Så de har en trang til at være selvstændige. Så vi har ikke set den konsolidering, der ville være naturlig i dette her marked.



- Men dette her kunne godt være første skridt, til at det begynder at ske. Dette her sender et stærkt signal om, at det er usikkert for alle at sejle i dette her marked, siger Ricky S. Rasmussen.



