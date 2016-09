Samsung vil bide i det sure æble og lege med Apple

Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

De er verdens to største producenter af smartphones og derfor indædte konkurrenter. Men nu vil den sydkoreanske teknologigigant Samsung tilsyneladende bide i det sure æble og lukke amerikanske Apple indenfor.



Samsung arbejder nemlig på at få selskabets nyeste smartwatch, Gear 3, til at kunne arbejde sammen med Apples iPhone.



Det blev afsløret i forbindelse med et pressemøde på Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der åbner i Berlin fredag.



På pressemødet præsenterede Samsung blandt andet den nyeste udgave af Gear 3, der nærmest kan beskrives som en smartphone, der er proppet ind i et armbåndsur.



Efterfølgende bekræftede Samsungs globale produktchef, Richard Knight, at selskabet netop nu betatester software, der skal gøre det muligt for det androidbaserede smartwatch at arbejde sammen med Apples iOS-styrede smartphones.



Kompatibel med IOS



"Det er vores klare mål at gøre det kompatibelt med iOS. De der har iOS-baserede enheder, skal ikke have dårlige oplevelser med vores enheder," sagde Richard Knight til nyhedsbureauet Reuters.



Hidtil har problemet netop været, at Samsungs smartphones og -ure brugte styresystemet Android, mens Apples telefoner bruger selskabets eget styresystem iOS.



De fleste smarture er ikke udstyret med eget simkort og er derfor afhængige af forbindelse til en smartphone for at kunne udnytte de mange funktionaliteter, der typisk inkluderer gps-tjenester, e-mail, adgang til sociale netværk og meget andet.



LG og Huawei er der allerede



Flere af de andre store producenter af smarture har allerede sørget for, at deres Android-baserede ure fungerer sammen med Apples iPhone. Det gælder blandt andet koreanske LG og kinesiske Huawei.



Omvendt fungerer Apples eget Apple Watch ikke med Android-baserede telefoner.



I Danmark er Apples iPhone den mest solgte smartphone målt på enheder. Styresystemet Android, der bruges af store producenter som blandt andre Samsung, Huawei, LG og Sony, er dog det mest udbredte både i Danmark og globalt.



/ritzau/