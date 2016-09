Tyskland anklager Fiat for fusk med bilers gasudledning

Tyskland beskylder Fiat for at have udstyret biler med en ulovlig enhed i bilernes udstødningssystem. Anklagen kommer i forlængelse af en enorm skandale i Tysklands store bilkoncern Volkswagen med NOx-gasser.



Enheden, der hævdes indbygget i Fiats biler, kan ifølge den tyske regerings analyser slå et rensningssystem i udstødningen fra. Den skal være indsat i fire forskellige modeller.



Det fremgår af dokumenter, som Tyskland har sendt til EU-Kommissionen og Italiens transportministerium.



Nyhedsbureauet Reuters har set dokumenterne og anklagen mod Fiat Chrysler.



Italien afviser beskyldninger om snyd



Det fremgår også af dokumenterne fra den tyske regering, at Italien har afvist beskyldningen om snyd hos Fiat. Derfor har Tyskland bedt EU om at se på sagen.



Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, mødtes 31. august med topledelsen i Fiat, da hun var på besøg i Italien. Også den italienske premierminister, Matteo Renzi, var til stede under mødet.



Volkswagen har indrømmet, at koncernen har indbygget software, der deaktiverer forureningskontrol under test. 11 mio. dieselbiler har haft denne software indbygget.



Dieselbilerne er blevet solgt verden over. Også i Danmark.



Den tyske bilkoncern indgik i august en aftale om at betale mere end 1,2 mia. dollar - knap otte mia. kr. - i kompensation til 650 amerikanske bilforhandlere.



/ritzau/