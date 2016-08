Rigmænd slår Imerco og Inspiration sammen

Hård konkurrence og voldsomt pres fra nethandel får rigmanden Mikael Goldschmidt og den fynske milliardær Niels Thorborg til at slå Danmarks to mest kendte isenkræmmerkæder, Imerco og Inspiration, sammen.



”Både Imerco og Inspiration er isenkræmmerkæder med klare koncepter, og med fusionen får vi samlet alle gode kræfter, så vi kan være endnu stærkere i et marked, som bliver stadig mere konkurrencepræget," siger Imercos bestyrelsesformand Niels Heering.



Imerco og Inspiration fortsætter som selvstændige butiksnavne i det nye selskab, der vil få en samlet omsætning på 1,6 mia. kr. og 201 butikker.



Inspiration har lidt i flere år



Imerco, der er klart den største kæde af det to, har i dag Mikael Goldschmidt som hovedaktionær med en ejerandel på 84 pct., mens Inspiration er 100 pct, ejet af Niels Thorborg via selskabet 3C Retail.



I det fremtidige selskab fortsætter M. Goldschmidt Capital som hovedaktionær med en ejerandel på 65 pct., mens 3C Retail får en ejerandel på 22 pct. Dertil kommer lidt over 100 mindretalsaktionærer, som primært er tidligere butiksejere fra Imerco-kæden.



Niels Thorborg, der er blevet milliardær på L’Easy, købte Inspiration i 2008 og har i mange år kæmpet for at gøre kæden rentabel.



"I Inspiration har vi gennem de sidste tre år haft en god udvikling både resultat- og konceptmæssigt. Derfor er tidspunktet det helt rigtige for begge parter til at sætte turbo på udviklingen og på den måde fremtidssikre Inspiration og Imerco," siger Niels Thorborg.



Stærk børskandidat



Det er blot et halvt år siden, at Mikael Goldschmidt luftede tanker om en børsnotering af Imerco.



Og det er stadig planen, lyder det fra bestyrelsesformand Niels Heering.



"Imerco forventer før sammenlægningen et EBITDA i niveauet 90 mio. kr. og Inspiration 15 mio. kr. Med de synergier vi relativt hurtigt kan høste, forventer vi snart at kunne opnå et EBITDA på over 150 mio. kr. Vi har hermed også skabt en stærk børsnoteringskandidat," siger han.



Fusionen skal godkendes af de danske konkurrencemyndigheder og ventes at være endelig på plads 1. november 2016.