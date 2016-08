Inspiration og Imerco slår sig sammen i ny gigantkæde

Danmarks to største isenkræmmerkæder, Imerco og Inspiration, har indgået en aftale om fusion, oplyser parterne i en pressemeddelelse.



Konkurrenterne er presset af konkurrence fra nethandel og supermarkeds- og boligindretningskæder lyder det.



- Både Imerco og Inspiration er isenkræmmerkæder med klare koncepter, og med fusionen får vi samlet alle gode kræfter, så vi kan være endnu stærkere i et marked, som bliver stadig mere konkurrencepræget, siger bestyrelsesformand Niels Heering, Imerco.



Det bliver Imercos nuværende administrerende direktør, Frederik Brønnum, som skal stå i spidsen for det nye selskab.



Han understreger samtidig, at ambitionen er at fastholde det nuværende antal butikker og samtidig skabe vækst i omsætningen. Begge kæder fortsætter som selvstændige brands, men får fælles hovedsæde i Herlev.



/ritzau/