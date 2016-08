Mærsk-konkurrent klar med tiltag efter Hanjin-forstyrrelser

Markedsforstyrrelser efter kollapset for det sydkoreanske containerrederi Hanjin Shipping har angiveligt fået et andet sydkoreansk rederi, Hyundai Merchant Marine, til at planlægge indsættelse af ekstra kapacitet på ruter til USA og Europa.



Ifølge Bloomberg News, som henviser til en person med kendskab til situationen, har Hyundai Merchant planer om at indsætte yderligere fire fartøjer til USA startende fra 9. september og yderligere ni på ruterne til Europa senere på måneden.



Hanjins kreditorer afviste tirsdag ledelsens restruktureringsplan, og selskabets bestyrelse anmodede efterfølgende om en form for betalingsstandsning, hvilket giver store driftsforstyrrelser.



Der er blandt andet historier fremme om flere strandede Hanjin-skibe ud for nogle af de amerikanske havnekomplekser, og kunder søger andre muligheder til containerfragt på dørtærsklen til en højsæson, hvor store fragtmængder skal sejles over verdenshavene forud for julehandlen.



Hyundai Merchant er selv finansielt udfordret men har ifølge Bloomberg News foreløbigt været i stand til at leve op til de krav, som kreditorerne har stillet for fortsat finansiering, og nu håber selskabets investorer, at det kan profitere af problemerne hos det konkurrerende rederi.



Aktien i Hyundai Merchant steg onsdag 26 pct. efter anmodningen om betalingsstandsningen hos Hanjin og en meddelelse fra det koreanske finanstilsyn om, at Hyundai Merchant overvejer at overtage dele af Hanjin - herunder skibe, netværk og medarbejdere. Torsdag er Hyundai-aktien dog faldet en smule igen med 1,9 pct.



/ritzau/FINANS