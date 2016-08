Rebien om chefskifte: Det har taget lang tid og nogle gange har det føltes tungt

Opdateret 11.38 I Novo Nordisk har bestyrelsesformand Göran Ando & Co. længe været på jagt efter Lars Rebien Sørensens afløser, der endte med at blive Lars Fruergaard Jørgensen.



Ifølge bestyrelsesformanden har der været tilløb i to år.



"Det er en af de aller vigtigste beslutninger en bestyrelse skal tage, og der var altid flere kandidater, så selvfølgelig tager det tid," siger han.



"Det har været en lang proces, og grunden til, at det blev nu, er, at vi følte, vi havde et klart syn på, hvem der skulle være den næste," fortsætter han.



Lars Rebien bekræfter den længere proces.



"Det har taget lang tid og nogle gange har det føltes tungt," siger Lars Rebien Sørensen.



Göran Ando understreger, at resten af 2016 kommer til at have stor betydning for 2017.



"Vi har valgt at gennemføre skiftet her i det tidlige efterår. Der kommer til at ske en masse nu, der betyder noget for målsætningerne i 2017, så det er kun fair, at han (Lars Fruergaard Jørgensen, red.) er med til det," siger Göran Ando.



I forhold til tidspunkt og timing, siger Rebien:



"Jeg ville have foretrukket, at udsigten på kort sigt havde været bedre, men jeg er meget tilfreds med udsigten på den lange bane."