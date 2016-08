Lars Rebien stopper som topchef i Novo Nordisk

Opdateret 8.44 Lars Rebien Sørensen stopper som topchef i Novo Nordisk efter 34 år i virksomheden og 16 år i spidsen.Fra 1. januar 2017 hedder Novo Nordisks adm. direktør ikke længere Lars Rebien Sørensen. Han vil "trække sig tilbage fra selskabet", lyder det i en meddelelse til Københavns fondsbørs.Medicinalgigantens nuværende koncerndirektør med ansvar for forretningsudvikling Lars Fruergaard Jørgensen overtager tronen. "Det bliver en stor opgave at føre stafetten videre efter Lars, som gennem 16 år som adm. direktør har stået i spidsen for Novo Nordisks udvikling til en global, særdeles succesrig og højt respekteret lægemiddelvirksomhed," siger bestyrelsesformand Göran Ando."På vegne af Novo Nordisks bestyrelse og virksomhedens medarbejdere vil jeg gerne takke Lars for hans fremragende lederskab, støtte kurs og engagement i Novo Nordisk gennem såvel gode som svære tider igennem hans 34 år i virksomheden," fortsætter Göran Ando.Det fremgår også af fondsbørsmeddelelsen, at Lars Rebien Sørensen bliver indstillet til bestyrelserne for Novo Nordisk Fonden og fondens holdingselskab Novo A/S.Om valget af Lars Fruergaard Jørgensen siger bestyrelsesformanden, at beslutningen er et resultat af en meget grundig proces, hvor en række kvalificerede kandidater har været i betragtning. "På baggrund af hans evne til at skabe resultater, drive forandring og være en rollemodel for at lede en virksomhed the Novo Nordisk Way er bestyrelsen overbevist om, at han er den perfekte afløser for Lars Rebien Sørensen," siger Göran Ando.Øverst på listen for den nye topchef stor de store forandringer i verdens sundhedssystemer, bl.a. i USA hvor et fremtidigt prispres har presset Novo-aktien ned den seneste tid."Han får i sin nye rolle ansvar for at lede Novo Nordisk igennem en tid præget af store forandringer i sundhedssystemer overalt i verden, med virksomhedens langsigtede strategi, forretningsprincippet om den tredobbelte bundlinje og de langsigtede finansielle mål som pejlemærker," siger han.Skiftet i toppen medfører en række ændringer på ledelsesplan. Novo Nordisks nuværende koncerndirektør med ansvar for Kina og marketing, Jakob Riis, bliver koncerndirektør med ansvar for Nordamerika.Maziar Mike Doustdar, der er koncerndirektør med ansvar for internationale operationer, fortsætter i sin nuværende rolle, men han får nu hele verden udner sine vinger - herunder Jakob Riis' tidligere region og med undtagelse af Nordamerika.Det efterlader den tidligere direktør for Nordamerika, Jesper Høiland, uden for koncerndirektionen, oghans "fremtidige rolle i Novo Nordisk vil blive meddelt på et senere tidspunkt," fremgår det.Den nuværende koncerndirektør med ansvar for Europa ryger også ud af koncerndirektionen. Han vil fortsat være ansvarlig for Europa, men nu som funktionsdirektør med rapport til Maziar Mike Doustdar.