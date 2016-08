Mærsks russiske havneselskab får negativ vurdering af Moody's

Containerfragt meget følsom



"Påvirkningen af GPI forværres af selskabets koncentration omkring markedet for containerfragt, som er meget følsomme over for ændringer i det russiske BNP, det indenlandske forbrug samt import. I 2015 faldt Ruslands BNP med omkring 3,7 pct., og i denne periode faldt GPI's fragt og indtægter med omkring 36 pct. og 28 pct.," skriver Moody's i gennemgangen.



Samtidig er GPI påvirket af den stigende konkurrence i regionen (Østersøen og Fjernøsten), som er udfordret økonomisk, og dermed ser kreditvurderingsinstituttet en øget risiko for en nedadgående effekt på fragtraterne samt en kannibalisering i volumen fra konkurrenterne i de næste 12-18 måneder.



A.P. Møller-Mærsk kontrollerer gennem sit havneselskab APM Terminals 30,75 pct. af Global Ports Investment, der er Ruslands største havneoperatør af containere og olieprodukter.



APM Terminals investerede i sensommeren 2012 omkring 900 mio. dollar i Global Ports .



/ritzau/FINANS

Det russiske havneselskab Global Ports Investments har for første gang været under luppen hos kreditvurderingsinstituttet Moody's. Og set med havneselskabets øjne, har det ikke været sjovt, for Moody's vurderinger af selskabet er alle negative, skriver kreditvurderingsinstituttet i en gennemgang af selskabet.Global Ports Investments, GPI, der er børsnoteret i London, får den langsigtede kreditvurdering "Ba3", og falder i kategorien af "spekulative investeringer", der populært betegnes "junk bonds", eller skraldespandsobligationer.Vurderingen skyldes den udfordrede russiske økonomi, der blandt andet er drevet af de svage oliepriser, skriver Moody's.