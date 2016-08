Det irske flyselskab Ryanair kan blive tvunget til at nedjustere forventningerne, hvis prisfaldet på flybilletter tager til. Sådan lyder advarslen fra lavprisselskabets topchef, Michael O'Leary, ifølge Bloomberg News.



- Vi reviderer ikke forventningerne endnu. Men vi er meget opmærksomme på vores helårsforventninger. Hvis vinterbilletterne falder med mere end 10 eller 12 pct., må vi revurdere dem, lød det fra Ryanair-direktøren onsdag på et pressemøde ifølge Bloomberg News.



Meldingen fra O'Leary har fået Ryanair-aktien til at ramme et mindre lufthul. Den ligger tidligt onsdag eftermiddag 1,7 pct. lavere end tirsdag i 11,97 euro. Kort inden meldingen var prisen på aktien 12,17 euro.



/ritzau/FINANS