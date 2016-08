Konkurrencepresset på kræftmidlet Arzerra kan lette lidt, efter at Genmab og partneren Novartis har fået godkendt en udvidet brug af midlet i USA.



Fremover har den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, sagt god for, at Arzerra også kan bruges i kombination med kemoterapi med stofferne Fludarabin og Cyclofosfamid til behandling af patienter med tilbagevendende kronisk lymfatisk leukæmi, CLL.



Det er den fjerde CLL-indikation, der er blevet godkendt i USA, og dermed kan midlet markedsføres over for endnu flere patienter. Konkurrencen vil dog fortsat være hård, mener Sydbank.



- Det er positivt, at man får udvidet sin indikation og adgang til flere patienter. Det ses i vid udstrækning, at patienterne får tilbagefald. Når det så er sagt, så er der også andre midler, som er godkendt inden for samme indikation, siger senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.



Han peger blandt andet på, at et af de mange nyere midler Imbruvica fra Abbvie og Johnson & Johnson har vundet stort indpas i behandlingen.



Konkurrencepresset kunne da også ses på salget af Arzerra i første halvår, hvor Novartis solgte for 24,8 mio. dollar på verdensplan mod 31,8 mio. dollar i samme periode sidste år. Det gav Genmab royaltyindtægter på 34 mio. kr. sammenlignet med 42 mio. kr. i første halvår af 2015.



- Så det er en positiv nyhed, men der er altså konkurrence på det her felt, og jeg tror, at man som investor skal se mere på de mulige værdier af Arzerra inden for de autoimmune sygdomme, herunder multipel sklerose, hvor man starter fase 3-studier formentlig i næste måned, siger Søren Løntoft Hansen.



I USA var Arzerra i forvejen godkendt til brug i kombination med kemoterapiformen Chlorambucil til behandling af tidligere ubehandlede patienter med CLL, for hvilke Fludarabin-baseret behandling ikke anses for egnet.



Desuden er det godkendt til forlænget behandling af patienter, som har opnået et komplet eller delvist respons efter mindst to behandlingsforløb. Endelig bruges det til patienter, der ikke har gavn af Fludarabin og antistoffet Alemtuzumab.



/ritzau/FINANS