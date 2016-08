Den danskejede spillevirksomhed Betonfinance har fået en international licens og kan dermed, efter et halvt år på det danske marked markedsføre sig på en række udenlandske markeder.



Det oplyser Betonfinance i en pressemeddelelse.



Det er den tidligere aktiechef i Saxo Bank og direktør for Euroinvestor, Jeff Saul, der lancerede platformen, som muliggøre online betting på aktier, i januar - angiveligt som den første af slagsen i verden.



Udbredelsen til det internationale spillemarked åbner ifølge selskabet for et markedspotentiale i milliardklassen.



- De internationale spillere har hele tiden stået klar på sidelinjen, men det var vigtigt for os, at vi havde et stærkt og gennemtestet produkt, før vi gik internationalt, siger direktør Jeff Saul i pressemeddelelsen.



Platformen bruger samme teknologi, som man bruger til hestevæddeløbsspil og lotto.



Et produkt kaldet Aktievæddeløb giver spillere mulighed for at spille på de tre bedste eller værste aktier over en dag, mens der i produktet Indeksspillet kan spilles på, hvor meget aktiemarkedet går op eller ned.



/ritzau/FINANS