Glunz & Jensen skal have ny administrerende direktør, efter at Keld Thorsen har valgt at opsige sin stilling.



- Det har været syv særdeles krævende år, men også en meget spændende opgave at bringe Glunz & Jensen ind i et nyt og globalt forretningsområde. Nu er det tid til et skifte, og jeg har derfor valgt at se efter nye opgaver dels som daglig leder, dels på bestyrelsesniveau, siger Keld Thorsen i meddelelsen om hans fratræden.



Der vil nu blive sat gang i processen med at finde en efterfølger, og det forventes, at den nye administrerende direktør vil tiltræde i første halvår 2017, oplyser selskabet.



Indtil da vil bestyrelsesformand Carsten Knudsen have et udvidet operationelt ansvar og vil i denne rolle operere som daglig leder af selskabet.



Direktionen i Glunz & Jensen vil, indtil ansættelsen af en ny administrerende direktør er på plads, bestå af finansdirektør Henrik Blegvad Funk.



/ritzau/FINANS