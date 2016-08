Genmab og partneren Novartis har fået godkendt en udvidet brug af kræftmidlet Arzerra i USA.



Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har således godkendt Arzerra i kombination med kemoterapi med stofferne Fludarabin og Cyclofosfamid til behandling af patienter med tilbagevendende kronisk lymfatisk leukæmi, CLL.



- Det er den fjerde CLL-indikation, som er blevet godkendt i USA for Arzerra, og det glæder os, at denne behandling bliver tilgængelig for endnu flere patienter, siger den administrerende direktør for Genmab, Jan van de Winkel, ifølge en meddelelse.



I USA var Arzerra i forvejen godkendt til brug i kombination med kemoterapiformen Chlorambucil til behandling af tidligere ubehandlede patienter med CLL, for hvilke Fludarabin-baseret behandling ikke anses for egnet.



Desuden er det godkendt til forlænget behandling af patienter, som har opnået et komplet eller delvist respons efter mindst to behandlingsforløb.



/ritzau/FINANS