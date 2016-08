Scandinavian Tobacco Group havde et lidt svagt andet kvartal, men ser lys forude.



Udviklingen i april, maj og juni har således været præget af nogle midlertidige negative effekter i forbindelse med, at der først sent er blevet skabt klarhed om gennemførelsen af EU's tobaksvaredirektiv i den nationale lovgivning. Men markedet ventes snart at normalisere sig.



- Vi har leveret et lidt svagt andet kvartal, men et stabilt første halvår. Udviklingen har været drevet af vores klassiske sammensætning med en stærk udvikling i vores forretning i USA for håndrullede cigarer, men trukket tilbage af vores maskinfremstillede cigarer, der har været påvirket af den uro, der er fulgt med tobaksvaredirektivet, siger administrerende direktør i Scandinavian Tobacco, Niels Frederiksen, til Ritzau Finans.



Han peger på, at den sene implementering af tobaksvaredirektivet både har påvirket produktionen og salget.



NYT PAKKEDESIGN HAR DRILLET



På koncernniveau bakkede omsætningen i andet kvartal til 1699 mio. kr. fra 1748 mio. kr. i samme periode sidste år, mens bundlinjen blev marginalt forbedret til 208 mio. kr. fra 206 mio. kr. Den organiske vækst i kvartalet opgøres til minus 1,5 pct. på toplinjen, mens den på halvårsbasis akkurat sneg sig i plus med 0,1 pct.



- Det er klart, at når der kommer en ny lovgivning, hvor pakkerne ændrer design, så er alle aktørerne i værdikæden, både producenter men også grossister og detailhandlere opmærksomme på at få justeret lagrene ned og blive klar til den nye lovgivning, siger Niels Frederiksen.



Men også på de indre linjer har Scandinavian Tobacco måttet tilpasse sig. Nogle lande har således været ret længe om at beslutte sig for, hvordan det nye design af advarsler på cigarpakkerne skal se ud.



- Det har betydet, at vi ikke har kunnet producere nye varer, før lovgivningen var vedtaget. Derfor har vores produktionsvolumener i andet kvartal også været utroligt lave, konstaterer Niels Frederiksen, der til gengæld ikke behøver at bruge helt så store advarselstekster på sine produkter, som det kendes fra cigaretpakkerne.



- De nye pakker indeholder først og fremmest større advarselstekster. Men modsat cigaretter, så har der på en række af vores markeder været mulighed for at tillade lidt mindre advarselstekster. Det har langt hovedparten af landene faktisk gjort, siger Niels Frederiksen.



PRISSTIGNINGER VIL NORMALISERING



For hele 2016 fastholder Scandinavian Tobacco Group forventningerne om en organisk vækst i nettoomsætning i omegnen af 1-3 pct., mens der forventes en organisk vækst i justeret EBITDA på 3-5 pct. fra 1385 mio. kr. sidste år.



- Det, der skal til, for at vi rammer i intervallet, er, at vi fortsætter med at udvikle vores håndrullede forretning, og så skal vores maskinfremstillede cigarer vende tilbage til en mere normaliseret situation. Det vil sige, at vi skal se den positive effekt af en række prisstigninger, vi har gennemført hen over sommeren, og at leveringsproblemerne normaliserer sig. Desuden bliver vi ved med at køre hårdt på med vores effektivitets- og lagerreduktionsprogrammer, hvilket er med til at understøtte vores evne til at løfte vores bundlinje hurtigere end toplinjen, siger Niels Frederiksen.



/ritzau/FINANS