En række amerikanske politiske aktører fra begge fløje kommer med hård kritik af EU's skattelussing til Apple og frygter en forværring af det transatlantiske investeringsforhold.



Det skriver The Financial Times.



I kølvandet på tirsdagens skattesmæk på 86,9 mia. kr. til Apple har flere amerikanske institutioner og politikere skarpt udmeldt deres utilfredshed med beslutningen.



Det amerikanske finansministerium har udtalt, at beslutningen underminerer udenlandske investeringer, forretningsmiljøet i Europa og det vigtige økonomiske partnerskab mellem EU og USA.



Republikanerne har også været ud at kritisere dommen.



- Denne beslutning er forfærdelig. At slå en virksomhed i hovedet med en enorm skatteregning - mange år efter - sender det helt forkerte signal til jobskabere på begge sidder af Atlanten, siger republikaneren og formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan



/ritzau/FINANS